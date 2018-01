Gb, italiano sbanca la lotteria: "Ho vinto 200mila euro" Poi scopre di essere milionario

Baciato dalla fortuna. E talmente felice per l'incredibile vincita alla lotteria da non aver neppure capito bene la cifra incassata. " Sono felicissimo, ma all' inizio pensavo di aver vinto 240 mila sterline, ed ero già estasiato. Figuriamoci adesso! È stato mio fratello a correggermi ", ha detto Amo Riselli, 50enne inglese di origine italiana che vive nel Gloucestershire e ha sbancato il jackpot inglese. La cifra reale è molto più alta di quanto aveva capito all'inizio: ben 24,5 milioni di sterline, ovvero 27,5 milioni di euro. Una fortuna.

La reazione

Riselli di lavoro fa il tassista. Ogni settimana tentava il colpo grosso con la Dea Bendata. Che finalmente lo ha premiato. " Vado sempre nello stesso posto a far controllare i biglietti - ha spiegato Amo, come riporta il Quotidiano Nazionale - p erché ne compro almeno tre a settimana. Ho sempre detto che quella macchinetta che controlla i numeri un giorno sarebbe andata in tilt, perché avrei vinto qualcosa di grosso, ma chi pensava che sarebbe successo davvero?! ". È stato il fratello a correggere Riselli, spiegandogli che il tesoretto era ben più ampio di quello che si immaginava.

Dopo la lotteria, lascia il lavoro