Gelo tra la famiglia di Meghan Markle e il principe Harry

A quanto pare il principe Harry non avrà certo un rapporto facile con la famiglia della sua fidanzata, l'attrice Meghan Markle. Una frase pronunciata subito dopo il Natale ha fatto scattare la polemica. "Abbiamo trascorso un Natale fantastico e per Meghan è stata l'occasione per passare del tempo con la famiglia che non ha mai avuto", ha affermato il principe. Apriti cielo. La famiglia della Markle non ha digerito queste parole e così il fratellastro e il padre hanno sottolineato come Meghan sia stata sempre al centro delle attenzioni dei suoi familiari: "Ha avuto un'ottima famiglia. Siamo sempre stati vicini, il più vicino che avremmo potuto, ecco quello che siamo stati. Siamo stati insieme durante i Natali, durante le vacanze, per i compleanni, per i giorni del Ringraziamento. Sempre insieme da qualche parte, nonostante vivessimo in diverse parti della città di Los Angeles. E ancora oggi stiamo insieme", spiega il fratellastro Thomas Jr al Daily Mail. Poi parla del rapporto della sorellastra con i genitori: "Mio padre è estremamente irritato da tutto questo, davvero - ha aggiunto -. Ha dedicato la maggior parte del suo tempo e tutto quello che aveva a lei. Si è sempre assicurato che avesse ciò di cui aveva bisogno per ottenere il successo e per arrivare dove è oggi". Insomma a quanto pare la famiglia dell'attrice non entrerà mai in sintonia con Harry, neppure dopo il matrimonio...