Genitori anziani, la loro figlia è adottabile. La decisione della Cassazione

Quei genitori sono "incapaci di comprendere i bisogni" della loro figlia, per questo la Corte Cassazione ha confermato che la loro bimba, che ora ha otto anni, è adottabile. Doccia fredda per Gabriella e Luigi Deambrosis, l'anziana coppia di Casale Monferrato (Alessandria), che si vede confermata la decisione della Corte di appello di Torino del 2017. I giudici ritengono che i genitori naturali della piccola siano incapaci "di comprendere quali siano i bisogni emotivo affettivi e pratici" della bimba. E c'è di più: il padre è considerato "totalmente dipendente" dai desideri della moglie, che è "chiusa in un processo narcisistico".

Escluso che vi siano altri problemi: non è stata rilevata, infatti, alcuna emarginazione sociale, culturale ed economica. E i due genitori hanno collaborato con i servizi sociali, anche se le "valutazioni tecniche", ricevute sono "univocamente negative in ordine all'idoneità genitoriale". Questo non solo perché la bimba una volta è stata abbandonata da sola in auto (per pochi minuti), né tantomeno per l'età avanzata dei genitori (57 anni lei, 69 lui). Ci sono anche altri elementi che sono stati presi in considerazione ed hanno portato alla decisione degli ermellini. Un lungo iter giudiziario quello dei due genitori della piccola, nata a Torino nel 2010 e dichiarata adottabile dalla stessa Cassazione nel 2013, perché i due erano considerati troppo anziani e "sbadati".

"La macchina era parcheggiata nel vialetto davanti alla casa in un giardino privato - dice l'avvocato Adriana Boscagli, legale dei coniugi Deambrosis, raccontando l'episodio incriminato - in un contesto di assoluta sicurezza e la bambina dormiva. Quello che capita a tutte le famiglie del mondo, magari più fortunate, non hanno avuto il vicino di casa zelante che si è preoccupato di chiamare i carabinieri. Questa è l’unica differenza che è capitata a questi signori, poi tutto il resto è stata la conseguenza dello shock, di un trauma, della destabilizzazione che provoca quando un bambino ti viene strappato dalle mani e ti viene permesso di vederlo in uno spazio neutro qualche ora ogni 15 giorni. Non abbiamo ancora in mano la sentenza con le motivazioni - prosegue -. Non credo che ci sia mai modo di dire a un genitore ’rinuncia a tuo figliò. Sicuramente non lo dirò ai signori Deambrosis e studierò per vedere che cosa devono fare per avere giustizia. La cosa più semplice, e questo è un dato scontato, è rivolgersi alla Corte di Giustizia europea che già altre volte ha sanzionato lo Stato italiano per avere con troppa superficialità dato in adozione dei bambini. Sul ricorso, assolutamente sì, faremo sicuramente più di qualcosa. Non si arrenderanno i genitori di questa bambina, ma soprattutto nel rispetto di questa bambina, che dopo aver peregrinato per comunità e famiglie varie ha diritto di guardare in faccia quei genitori che magari il compagno di scuola le dirà che abitano nel paesino a 500 metri".​

Un altro avvocato, Gian Ettore Gassani, presidente dell'associazione dei matrimonialisti italiani, in una nota scrive che "la Cassazione ha emesso un verdetto destinato a dividere le coscienze di addetti ai lavori e degli italiani. Se da un lato è stata tutelata la bimba in quelle che sono le proprie esigenze di vita, inserendola in un contesto familiare di genitori adottivi secondo i giudici più giovani e dunque più idonei, dall'altro lato è stato violato un principio naturale e giuridico che è la salvaguardia del legame con la propria famiglia d'origine. Dagli atti di questa triste vicenda giudiziaria - dice Gassani - si evince che non c'era stata alcuna condanna penale nei confronti dei due genitori biologici. Questi ultimi hanno pagato lo scotto della insopportabile lungaggine burocratica del processo minorile. La bimba, infatti per quattro lunghi anni, è stata presso una coppia di aspiranti genitori adottivi. È stato il decorso del tempo a creare il legame tra la bimba e questi ultimi. Tutte le altre valutazioni in merito a capacità genitoriali, all'età non giovanissima e quant'altro (parliamo di una coppia di persone innocenti), non possono essere accettabili per una decisione di tale peso".