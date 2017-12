Genitori morti a Rigopiano. I figli riaprono la pizzeria

Dopo la tragedia di Rigopiano, un barlume di speranza. Quella conquistata giorno dopo giorno da tre fratelli di Loreto Aprutino, paese di mille anime nel Pescarese. I loro genitori sono morti nella valanga che travolse il resort di Farindola. Papà e mamma avevano aperto due pizzerie che i tre figli oggi sono riusciti a riaprire.

" La rabbia non passa. Ma la rabbia logora e basta: è inutile ", dice Riccardo (20 anni) al Corriere. Insieme a Piergiovanni (18 anni) e il piccolo Riccardo (10) hanno ricominciato a sfornare delle pizze. " È il più forte di noi. È lui che ci dà la carica. È lui che ci ha spinto a riaprire . E da oggi tutto cambia. Da oggi ci rialziamo ". Papà Sebastiano e mamma Nadia erano andati per un fine settimana con amici a Rigopiano. Una sola notte che è stata fatale. Insieme a loro c'era anche Riccardo che è stato estratto dalla neve vivo mentre i genitori sono rimasti sommersi dalle macerie.