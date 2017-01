Genova, arriva l’asilo nido allo stadio

Il nido del Grifone. Si chiama così il primo asilo nido aperto in uno stadio di Genova e riservato ai bambini dai tre ai sei anni allo stadio che permetterà ai genitori tifosi di seguire la squadra del cuore senza preoccuparsi dei figli. L’idea è nata dall’Associazione Club Genoani e partirà il prossimo 5 febbraio al Ferraris in occasione della gara con il Sassuolo.

L’asilo sarà ospitato all’interno della Gradinata Nord, nei locali del Little Club e sarà gestito dalla Cooperativa sociale «Moby Dick», che opera da tempo a Genova. “L’obiettivo — spiega l’associazione dei Club Genoani — è invogliare i genitori a portare i figli e farli giocare in autonomia e sicurezza durante le partite”. Al momento l’iscrizione è riservata ai figli dei tifosi abbonati, ma già si pensa di espanderla presto per accontentare quei papà separati, che non vogliono rinunciare alla partita nei fine settimana che passano con i loro figli. Per iscrivere i bambini basta mandare una mail entro il venerdì precedente alla partita. Il nido apre alle 14,30, mezz’ora prima del fischio d’inizio, chiude alle 17 e costa 6 euro per le prime due partite e, poi, 12 euro.