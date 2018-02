Genova, bimba trova un pezzo di ferro nella pizza della mensa scolastica

Un pezzo di ferro nella pizza servita alla mensa della scuola. Succede a Genova, dove giovedì scorso una bimba iscritta all'istituto elementare "Barrili" ha avuto una sgradita sorpresa durante il pasto di mezzogiorno. Per fortuna la piccola se ne è accorta in tempo e nessuno si è fatto male.

Sul posto, come ha confermato anche il Servizio ristorazione dell'amministrazione comunale del capoluogo ligure, è intervenuta subito la Asl per un controllo e sono state avviate le indagini del caso.

Nel refettorio, scrive la "Rete commissioni mensa Genova" sulla propria pagina Facebook, la bimba avrebbe ritrovato il pezzo di ferro sotto la pizza: un dettaglio che farebbe pensare ad un problema di impiattamento.

"Nelle scuole genovesi - spiega il post - viene servita pizza su base precotta: il Comune ha incaricato la Ditta di recarsi a fare un sopralluogo presso il produttore di basi precotte per verificare i macchinari. Ricordiamo che nel caso della lametta alla Tommaseo , nell’insalata di finocchi era finito un pezzo di macchinario rotto (la lama taglia-verdure) e che non era stato adeguatamente scartato il lotto contaminato."

Non è la prima volta, purtroppo, che simili problemi emergono negli istituti scolastici genovesi. A marzo del 2017 le madri di alcuni bimbi iscritti in diverse scuole cittadine avevano denunciato di aver trovato pezzi di ferro nei fagioli; nel 2015 alla "Tommaseo" di Sestri Ponente un bimbo aveva trovato una lama nelle verdure.