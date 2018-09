Genova, Di Maio contro Autostrade: "Metta soldi o ce li prendiamo"

Autostrade deve mettere i soldi per la ricostruzione del ponte Morandi ma non deve toccare "neanche una pietra". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, su La7.

Il vicepremier ha così tuonato contro Autostrade, mantenendo la linea dura anticipata dal ministro Toninelli. "I soldi ce li deve mettere Autostrade - ha spiegato il vicepresidente del Consiglio -. O li mette subito o noi li anticipiamo e ce li prendiamo dopo. Nel decreto Genova ci saranno tutte le norme per fare una cosa molto semplice: ricostruiamo il ponte con Fincantieri di cui mi fido ciecamente. Non sarà una gara soggetta a regole del massimo ribasso e i pezzi del ponte li faremo a Genova" .