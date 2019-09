Genova, ruba telefono e aggredisce coppia di giovani, preso magrebino

Ha rubato un telefono cellulare ingannando il proprietario poi, dopo esser stato rincorso da quest'ultimo per le vie del centro di Genova, ha aggredito sia lui che la fidanzata.

Il responsabile, un marocchino di 24 anni, ha agito con la collaborazione di un complice durante la notte tra mercoledì e giovedì. Sono all'incirca le 3:30, quando i due si avvicinano all'obiettivo, un giovane filippino che in quel momento si trovava in via Balbo insieme alla propria compagna.

Il 24enne ha chiesto alla vittima designata di poter utilizzare il suo telefono cellulare per effettuare una chiamata ma, una volta in possesso dell'apparecchio elettronico, si è dato immediatamente alla fuga, seguito a breve distanza dal complice.

Per nulla scoraggiato, il filippino si è lanciato all'inseguimento dei malviventi, riuscendo a raggiungerli e ad abbrancare il marocchino. Mentre il compagno di quest'ultimo riusciva a fuggire, tuttavia, il rapinatore si è rivoltato contro il suo inseguitore, ed ha aggredito sia lui che la fidanzata con morsi, pugni e calci.

Nel frattempo è giunta sul posto una volante della questura di Genova, allertata in precedenza dalla ragazza del filippino durante le fasi concitate dell'inseguimento.

Il 24enne, personaggio con una lunga lista di precedenti di polizia, è stato arrestato e condotto dietro le sbarre del carcere di Marassi.

I due giovani aggrediti, invece, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, ricevendo una prognosi di 5 giorni per le ferite riportate.