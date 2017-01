Germania, il container si rovescia in mare e gli ovetti Kinder invadono l'isola

Ovetti Kinder e sorprese annesse sparse per la spiaggia dell'isola di Langegog appartenente all’arcipelago delle Frisone Orientali, in Germania: è questo lo spettacolo particolare che si sta presentando in queste ore sulle coste dell'isola.

Il mare agitato ha infatti causato la perdita di cinque container piani di giocattoli da una nave da carico con la bandiera danese e diretta a Brema. E così gli ovetti Kinder, i giochini di Star Wars e i Lego hanno invaso la spiaggia dell'isoletta.

Uwe Garrel, sindaco della piccola cittadina, ha subito lanciato l'appello affinché si liberi al più presto il litorale: se gli ovetti dovessero tornare in mare potrebbero essere causati gravi danni all'ecosistema marino.

Il ciclone Axel ha causato il rovesciamento dei container mentre le autorità hanno chiesto aiuto anche ai bambini delle scuole elementari e ai turisti per sbarazzare la spiaggia dai giochini.