Gessica Notaro e il messaggio di speranza: "Il sole torna a splendere"

"Due giorni difficili e bui ma oggi finalmente torna a splendere il sole sia fuori che dentro di me! Non vedo l'ora di riprendere in mano la mia vita". Sono queste le parole utilizzate da Gessica Noraro, la 27enne sfregiata con l'acido a Rimini lo scorso 10 gennaio, due giorni dopo il primo intervento.

L'ex fidanzato di Miss Romagna, Edson Tavares, è stato arrestato per l'aggressione anche se dal carcere si proclama innocente. Intanto la ragazza dopo aver subito un intervento chirurgico alla pelle del viso dovrà affrontare quello all'occhio sinistro e potrebbe essere necessario un trapianto di cornea. I medici si stanno consultando e nelle prossime ore prenderanno una decisione a riguardo.

Nel frattempo alcune riprese della videocamera di sorveglianza del palazzo vicino al luogo dell'aggressione sono al vaglio degli specialisti del Ris di Parma che si receranno nel carcere di Forlì dove è detenuto l'ex e all'ospedale Bufalini di Cesena per una perizia antropometrica che sarà comparata con i fotogrammi della scena.