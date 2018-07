Giallo a Siracusa: trovata donna annegata a mare

Un macabro ritrovamento ieri nelle acque di Siracusa, in Sicilia. Una donna è stata trovata morta, annegata, in contrada Targia, nei pressi della Tonnara di Santa Panagia, una zona nel Siracusano.

Sono stati gli agenti della polizia, in servizio presso la questura di Siracusa, a trovare il cadavere. I poliziotti hanno subito allertato i sanitari del 118 che si sono recati con un'ambulanza sul posto e la guardia costiera. Da una prima ispezione cadaverica sembra che l'annegamento sia la causa della morte della donna. Ora, però, sono in corso le ulteriori indagini per conoscere meglio la vita della 41enne.

Sarà anche effettuata l'autopsia sul corpo per avere conferma che la causa del decesso sia stato proprio l'annegamento. Per ora si sa che si tratta di una 41enne di origine polacca, residente in Italia da diversi anni. Rimane intanto il mistero intorno a questo corpo senza vita trovato in balìa delle onde.