Gianluca Ginoble de Il Volo: "Dovevo essere all'Hotel Rigopiano in questi giorni"

"Dovevo essere all'hotel Rigopiano in questi giorni. Sono scampato per miracolo alla tragedia ma sono disperato per quello che è accaduto e per i morti, era un posto meraviglioso e Roberto, il proprietario un mio caro amico" . A rivelarlo all'Ansa è Gianluca Ginoble, cantante de Il Volo che abita a Roseto Degli Abruzzi dove martedì mattina, il 16 gennaio, l'architetto proprietario dell'hotel l'avrebbe dovuto prelevare per portarlo a Rigopiano a passare qualche giorno di relax.

Nobile, sul suo profilo Twitter, ha manifestato tutta la sua angoscia per la sorte dell'amico e ha ringraziato i soccorritori definendoli degli "eroi". "Purtroppo non ho avuto ancora nessuna notizia dal mio amico Roberto, proprietario dell'hotel di Rigopiano" , aveva scritto Ginoble.