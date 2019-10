Giletti contro Chef Rubio: "Hai detto cose terribili sui poliziotti uccisi"

Quello degli haters, coloro cioè che usano il web per lanciare insulti e minacce contro una persona che detestano, è un fenomeno esecrabile, sempre più diffuso e difficile da sradicare. Di questo delicato tema se ne è parlato anche nella puntata di ieri del programma di La7Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber. Ospiti in studio Monica Cirinnà e Massimo Giletti, personaggi famosi che negli ultimi giorni hanno subito attacchi da sconosciuti, nel caso della senatrice dem, o hanno condannato frasi a dir poco offensive scritte da Chef Rubio, colui ormai noto al grande pubblico per le continue provocazioni sparate specialmente contro il leader della Lega Matteo Salvini.

Giletti era ritornato sulla vicenda della esponente dem che aveva risposto ad un hater che le aveva augurato il cancro dichiarando che lei, quella battaglia, l’aveva già giocata affrontata. "La politica ha sdoganato questo linguaggio e deve fare qualcosa per limitare il fenomeno dell'odio sul web, con una legge simile a quella tedesca" . Il conduttore di Non è l'Arena ha aggiunto che "gli hater maschi italiani non sopportano donne intelligenti come voi. L'odio da tastiera è sdoganato anche dalla politica, da destra e sinistra".