Giletti ha un malore in diretta. E "Non è l'Arena" viene sospesa

Un malore ha colto Massimo Giletti mentre conduceva in diretta Non è l'Arena. "Non ce la faccio a continuare" , ha detto il presentatore invitando a lanciare un servizio che era stato registrato in precedenza (guarda il video). La trasmissione è stata quindi sospesa.

Durante la puntata di questa sera su La7, Giletti si è sentito male e si è visto costretto a sedersi su uno sgabello per avere maggiore stabilità. "Siccome c'è il direttore... - ha detto il conduttore - se volete possiamo mandare il pezzo che abbiamo registrato prima. È la storia di una setta su cui c'è ancora un processo da fare - ha continuato - Chiara Privitera ha ascoltato una di queste ragazze che sostiene di aver subito violenze all'interno di questa setta" . E dopo aver lanciato il servizio il presentatore, visibilmente affaticato, si è scusato con il suo pubblico e ha lasciato la trasmissione. "Scusatemi... - ha detto - ma oggi non va" . La trasmissione è, quindi, andata avanti con il blocco già registrata ed è stata, poi, sospesa.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Giletti "aveva la febbre già da prima della messa in onda" . Dopo essere stato male negli studi di La7, è stato quindi portato in ambulanza all'ospedale Umberto I di Roma. "A causa di una forte influenza - hanno poi spiegato sull'account Twitter del programma - Massimo Giletti chiude la puntata di questa sera di 'Non è l'Arena'. Appuntamento alla settimana prossima su La7" .