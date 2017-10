Giocano col sex toy davanti ai bimbi. Licenziate due mastre di asilo

Una scena sconcertante con i sex toy. Che ha mandato su tutte le furie i genitori dell'asilo e i direttori della scuola dell'infanzia. Due giovani maestre infatti sono state licenziate per aver pubblicato un video choc su Snapchat, il social network in cui è possibile realizzare video in diretta.

Le due giovani maestre sono riuscite, loro malgrado, a diventare delle vere e proprie star dei social. Peccato che questo loro improvviso momento di celebrità sia costato il posto di lavoro ad entrambe. E c'è da capire il direttore che le ha licenziate, visto ciò di cui si sono macchiate. Nel video si vedono infatti le due donne giocare con dei sex toys di fronte agli increduli bambini.

L'asilo in cui è avvenuto l'incredibile fatto si trova a negli Stati Uniti a Children, in Arizona. Le immagini (guarda il video) sono in parte confuse, ma si capisce abbastanza bene cosa avviene. Una delle due maestre, con in mano il sexd toy, simula un rapporto sessuale e ride di fronte ai bambini.