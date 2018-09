La gioia incontenibile di Salvini: "È nato Edoardo"

Dopo giorni (o forse settimane) di polemiche, indagini, attacchi e insulti, per Matteo Salvini è arrivato il momento di festeggiare.

Il vice premier leghista, infatti, questa mattina dal Forum Ambrosetti di Cernobbio ha annunciato che di lì a poche ore sarebbe nato il suo nipotino. ll leghista ha quindi voluto svelare un dettaglio della sua vita privata che riguarda la sorella: "È in sala parto e non vedo l'ora di andare a conoscere mio nipote nel pomeriggio per cui sono l'uomo più fortunato e felice di questo mondo".

E dopo questa parentesi affettiva che doveva essere soltanto una divagazione, Matteo Salvini ha annunciato - sempre dal palco di Cernobbio - con sorpresa che il piccolo è nato proprio mentre lui stava intervenendo al Forum: "Scusate se guardavo il telefonino ma non è per un avviso di garanzia, ma perché è nato mio nipote. Quando sarà grande mi chiederà se l'ho visto nascere e io gli risponderò di no perché ero a Cernobbio, quindi avrà sempre in odio Cernobbio".

Ora che è tornato a casa e ha potuto realizzare veramente cosa è successo, Salvini ha condiviso sui social una foto con una busta in mano. Questa volta quella busta non contiene notizie negative, ma ha scritto con l'inchiostro blu il nome del suo nipotino: "Benvenuto Edoardo". "È arrivato il mio primo nipotino - scrive Salvini -. Abbraccio a mamma e papà, buona vita e buona fortuna all’angioletto Edoardo dallo zio Matteo, che farà di tutto perché cresca in un mondo migliore".