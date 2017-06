Giovanardi: "L'antidroga al concerto di Vasco Rossi"

Mandare l'antidroga e proibire l'alcool al concerto di Vasco Rossi. È la provocazione - ma neanche tanto - di Carlo Giovanardi.

" L'aereo del concerto di Vasco Rossi è già decollato, il vero problema è di farlo atterrare in sicurezza con i suoi duecentoventimila passeggeri ed una intera città che si troverà a fronteggiare l'arrivo, la permanenza e il deflusso nella notte di un numero cosi eccezionalmente alto di spettatori ", ha detto il senatore di Idea, " È necessario pertanto, anche alla luce di quanto accaduto a Torino, che vengano prese misure radicali e straordinarie, con attività investigativa preventiva da qui al primo luglio, per impedire l'arrivo a Modena da tutta Italia di spacciatori e successivamente la presenza capillare dei reparti antidroga dei caschi verdi della finanza e dei Carabinieri che impediscano, anche con l'aiuto di unità cinofile, l'entrata di droga nell'area interessata dal concerto. Altrettanta attenzione va riservata alla proibizione dell'uso di alcol, non soltanto impedendone l'entrata nell'area del concerto, ma anche impedendone la vendita da asporto in tutto il territorio comunale per quella giornata ".