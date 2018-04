Gite scolastiche a rischio. Un bus su 5 fuori norma

Quasi un bus su cinque tra quelli noleggi per turisti e studenti in gita non è in regola. Sono numeri da record e che fanno preoccupare quelli che riguardano l'Italia, dove 5482 su un totale di 29434 iscritti all'Archivio nazionale dei veicoli della motorizzazione non hanno effettuato la revisione che andrebbe ripetuta ogni anno. E dunque, per farla breve, non potrebbero essere in strada.

I dati su cui si base l'analisi, realizzata da Facile.it, sono quelli ufficiali forniti dal Ministero dei Trasporti e mostrano un divario netto tra la parte settentrionale e il Meridione del Paese. In Campania la più alta percentuale di mezzi senza revisione (30.10%). Poi la Calabria (26,51%) e l'Umbria (25%).

Sotto il poco onorevole podio la Puglia (23,01%), poi Sardegna (22,78%) e Sicilia (20,99%). In Lazio i veicoli senza revisione sono il 19,80%. Poco distante la Basilicata, con 18,86%. E sopra al 15% ci sono anche Molise, Abruzzo e Toscana.

Sotto al 15% Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Agli ultimi posti nella graduatoria, Piemonte con 7,52%, Trentino Alto Adige con 7,28% e Valle d' Aosta con 4,76%.