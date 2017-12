Gran Bretagna, chirurgo "Zorro" ammette: "Ho inciso le mie iniziali sul fegato di due pazienti"

Simon Bramhall, chirurgo 53enne, è stato soprannominato Zorro dall'ospedale universitario Queen Elizabeth, di Birmingham, in Gran Bretagna. Il motivo? Lasciava le sue iniziali sul fegato dei suoi pazienti.

"Chirurgo Zorro"

La scoperta della strana e pericolosa pratica del dottore è stata scoperta casualmente quando un suo ex paziente si è sottoposto a un altro intervento chirurgico. Il medico non ha scansato le accuse anzi ha confermato tutto e spiegato che apponeva le suo inziali con gas argon, utilizzato per cicatrizzare le ferite.