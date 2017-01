Gran Sasso, la gaffe di Morandi: "Corro in palestra visto che fuori fa freddo"

In queste ore di tensione non c'è spazio per polemiche e rimpalli di colpa, spesso però capita di leggere commenti e messaggi poco carini. Nella bufera, ora, ci è finito Gianni Morandi perché con un messaggio - in quel momento considerato "fuori luogo" - ha scatenato l'ira degli utenti sui social. Ecco cosa è successo. Il cantante, ieri mattina, ha pubblicato una foto con un messaggio su Facebook: " Volendo si può correre anche sul tapis roulant, in palestra, quando fuori c'è troppo vento o troppo freddo… ".

Subito lo scatto è stato tempestato di insulti e frasi poco carine dettati dalla tragedia dell'hotel Rigopiano. Mercoledì pomeriggio, infatti, una slavina ha travolto il resort ai piedi del versante pescarese del Gran Sasso e ha intrappolato una trentina di persone. E le parole del cantante, in quel momento, stonavano con una realtà che stava cadendo a pezzi.

" Almeno in queste giornate di tragedia potevi evitarti le tue stupide parole. C'è gente che sta morendo sotto la neve e tu che fai? Parli della palestra? Vergognati ", scrive un utente su Facebook.