Gran Sasso, i messaggi Whatsapp delle persone intrappolate nel resort

Blocatti per ore ed ore all'interno dell'Hotel Rigopiano dopo che una slavina ha travolto il resort. Si sono ritrovati così, in trappola, quelle 30 persone che stavano trascorrendo un periodo di ferie in Abruzzo. Da subito hanno inviato diversi messaggi per cercare aiuto.

Gli sms dei sopravvissuti

A dare l'allarme sono stati gli stessi turisti che, come racconta La Repubblica, hanno contattato i soccorsi poco dopo le 17 del 18 gennaio. " Aiuto, aiuto, stiamo morendo di freddo " ha scritto una coppia ospite dell'albergo ai soccoritori. Poi, nelle ore successive, una serie di messaggi è continuata a invadere i centrali dei soccorsi.

Il capo soccorsi del 118 di zona, Emanuele Cherubini, ha dato il via alle operazioni di soccorso dopo la ricezione di un messaggio di aiuto: " Abbiamo ricevuto un allarme nel tardo pomeriggio, un messaggio arrivato da Silvi tramite WhatsApp da un amico di un cliente dell’hotel. Un messaggio molto particolare, strano e anomalo. A quel punto abbiamo cercato di contattare l’albergo, ma non ci ha risposto nessuno, e quindi ci siamo allarmati ancora di più e abbiamo allertato il Centro operativo comunale ".