Grande Fratello al Pirellone

«Per un errore tecnico sono state trasmesse per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. La produzione del Grande Fratello si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto». Insomma: una concorrente, Alessia Prete, è stata ripresa seduta sul wc mentre faceva qualcosa che il rumore dell'acqua aperta nel bidè avrebbe dovuto coprire. Contemporaneamente, con la piena consapevolezza dei presenti, è stato diffuso un filmato dell'incontro tra Lega e M5S per il prossimo governo. Al tavolo della presidenza, Rocco Casalino. Si riconoscono volti noti di parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega: Alfonso Bonafede, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli.

Due video all'apparenza rubati, come con una candid camera. Del primo, innocente, si è lamentata la protagonista e si è scusata la produzione; mentre nessuno si è vergognato del secondo, dove si vede chiaramente che il futuro della nazione è affidato a Rocco Casalino. Un sottile filo li unisce: Rocco Casalino è stato uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, classificandosi al quarto posto senza avere espresso un solo pensiero. Tra i suoi riferimenti culturali ci sono Tina Cipollari e Solange di cui ha garantito il contributo nelle trattative. A ben pensare i due episodi condividono la stessa concezione scatologica: ma quello che imbarazza veramente è il secondo.