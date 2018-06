Il Grande libro dell'informazione Protagonista anche ilGiornale.it

"Il grande libro dell'informazione" di Prima Comunicazione è arrivato alla sua ventisettesima edizione. Ben 338 pagine che raccontano le testate, la storia e l'organizzazione di editori, giornalisti e concessionarie pubblicitarie che fanno incontrare cronisti e lettori. Un vero e proprio glossario per muoversi nel grande e complesso mondo dell'informazione sottolineando l'importanza del giornalismo sia nella sua versione online che quella della carta stampata.



Il Grande libro dell'informazione sarà in allegato con il nuovo numero di Prima Comunicazione e anche su smartphone e tablet da domani sabato 2 giugno. All'interno del volume è possibile fare un viaggio tra i nuovi trend dell'evoluzione tecnologica del settore. Rete e social media sono parte integrante del nostro sistema informativo sia sul versante delle testate native digitali sia sull'estensione dell'informazione da parte dei brand della carta stampata. E tra questi, come viene sottolineato nel volume, si distingiono HuffPost, ilGiornale.it, Citynews, Il Post e List. Realtà che quotidianamente declinano l'offerta informativa sul digitale anche su piattaforme come Google, Facebook e Amazon. Il Grande Libro dell'Informazione è dunque una guida per chi vuol conoscere in modo chiaro le tendenze del futuro e le nuove sfide dell'informazione. In cui anche noi de ilGiornale.it vogliamo essere protagonisti.