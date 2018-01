Grave lutto per Raoul Bova: l'attore annulla il tour teatrale

Sono ore di dolore quelle che sta vivendo Raoul Bova. L'attore ha infatti perso il padre Giuseppe. Da qui, la decisione di sospendere il tour teatrale.

Come riporta Il Giornale di Monza, alcune ore fa è morto Giuseppe Bova, padre di Raoul. L'attore ha quindi comunicato la sospensione del tour teatrale per lo spettacolo "Due", in cui recita con la collega Chiara Francini. Questa sera, la coppia di attori avrebbe dovuto esibirsi al Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza. A dare la triste notizia è stata proprio la direzione della struttura.

"La direzione del Teatro San Giuseppe di Brugherio - si legge sulla pagina Facebook - comunica al gentile pubblico che a causa del grave lutto che ha improvvisamente colpito l'attore Raoul Bova, le previste repliche di DUE in scena oggi 8 e domani 9 gennaio sono sospese. Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni circa le date nelle quali sarà recuperato lo spettacolo e circa le modalità per eventuali rimborsi. In questa triste circostanza, la direzione del Teatro esprime a Raoul Bova le più sentite condoglianze". Molti i messaggi di vicinanza che stanno comparendo anche sul web.