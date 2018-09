Grosseto, gratta e vici la rende milionaria: donna sviene in tabaccheria

È svenuta all'interno di una tabaccheria dopo che ha scoperto di aver vinto 5 milioni con un gratta e vinci. Una donna di Grosseto, cliente affezionata della tabaccheria a due passi dal Tribunale della città, ha acquistato un gratta e vinci da 20 euro che l'ha resa milionaria. Ma la sorpesa è stata così grande che la donna ha subito accusato un malore ed è svenuta all'interno del locale.

Per tutto il giorno decine di curiosi cittadini hanno assediato la tabaccheria, cercando di indovinare il nome della vincitrice. Ma i titolari hanno dichiarato di voler mantenere la massima riservatezza sull'identità della donna baciata dalla fortuna.