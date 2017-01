Come guadagnare nell'epoca dei Bot sottozero

Il 2016 si è chiuso con il tutto esaurito nei collocamenti dei titoli di Stato italiani. Tuttavia, se il buon esito del collocamento è una buona notizia per lo Stato non si può dire altrettanto per gli investitori. Soprattutto per i piccoli risparmiatori abituati a sottoscrivere i Bot. Ecco allora quattro soluzioni per impiegare i nostri risparmi nei prossimi dodici mesi, con l'obiettivo di conseguire rendimenti positivi a fronte di diversi gradi di rischio. Intanto il polverone sul Monte dei Paschi non accenna a calare e adesso anche Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, chiede - a titolo personale - che siano resi noti i nomi dei debitori insolventi delle banche salvate, attraverso un'apposita norma di legge.