Guerra aperta tra Francia e Italia per la Tropezienne

Guerra aperta ancora una volta tra Francia e Italia. Il motivo? Una delle torte più famose al mondo: la Tropezienne. Saint Tropez contro Torino. Chi vincerà? I cugini francesi hanno minacciato azioni legali contro i pasticceri torinesi, rei secondo i primi di aver copiato la loro storica torta. Tutto ha avuto inizio quest’estate, esattamente a giugno, quando la pasticceria Uva di Torino ha deciso di depositare il marchio del suo cavallo di battaglia: la Tropeziana. Bignè farcito di crema chantilly che ricorda effettivamente la Tropezienne, pan brioche e crema pasticcera. Orgoglio francese messo a dura prova. Il dolce più famoso sulla Costa Azzurra copiato da pasticceri italiani? Non sia mai, e la guerra è passata dalla cucina al tribunale. Subito i cugini d’Oltralpe hanno mandato una raccomandata invitando la pasticceria a cambiare il nome del dolce.

"Non ci pensiamo nemmeno” è stata la risposta di Luca e Fabrizio Uva, titolari del negozio in via San Secondo, sottolineando che il loro dolce non c’entra assolutamente niente con quello francese. La tarte Tropézienne è più elaborata, con pasta lievitata, composta da due dischi di pan brioche farciti con crema pasticcera (chiboust in francese) e scorzette d’arancia, la torta nostrana è fatta di pasta bignè con crema chantilly. I pasticceri torinesi temevano che qualcuno volesse copiare il loro punto forte, da lì la decisione di depositare il marchio, per salvaguardare la loro Tropeziana. Il legale a cui si sono rivolti i due torinesi, l’avvocato Luca olivetti, ha detto che “quella francese è una richiesta priva di buon senso. La Tropeziana ha una distribuzione torinese. La conoscono in Piemonte ma non oltre confine. Sono dolci diversi. Cercheremo di trovare un accordo” ha detto fiducioso, pronto anche, qualora si rivelasse necessario, a interpellare colei che ha reso la Tropézienne famosa: Brigitte Bardot. Splendida attrice francese che nel 1956 contribuì a rendere la torta famosa in tutto il mondo. La tropeziana invece sarebbe nata circa venti anni fa da un’idea di amici francesi che hanno suggerito ai pasticceri torinesi di creare un dolce piatto e largo. Leggero ma buono. E così è stato. Dopo i vini, i formaggi e gli spumanti, tocca ora ai dolci. Le battaglie culinarie tra Francia e Italia non si fermano. Bon appétit, o meglio, buon appetito!