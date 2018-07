Guida l'auto ma è ubriaco. All'alt della polizia grida: "Montalbano sono!"

La sua auto sbandava a destra e a sinistra, occupando ora una corsia ora quella opposta. Un'andatura che, vista dall'auto della squadra mobile, faceva pensare a due possibilità: un malore o un po' troppo alcol in corpo. Tanto da credersi il Commissario Montalbano.

Quando gli agenti della mobile di Enna, quelli dell'U.P.G.S.P. di Enna e a quelli del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, hanno visto l'auto ondeggiare, non ci hanno pensato un attimo e hanno fermato il conducente nei pressi di Enna.

Questi, come riporta newsicilia, emanava un forte odore di alcol. Fatto scendere dall'auto, è stato costretto a sedere sul marciapiede per non cadere. Poi, mentre le forze dell'ordine cercavano di sottoporlo all'alcol test, ha farfugliato qualche frase incomprensibile e poi ha urlato: "Il commissario Montalbano sono!".