Hacker buca sistema del M5s: online numero della Raggi

L'hacker che in questi giorni sta diffondendo i dati di alcuni politici del Movimento 5 stelle è tornato a pubblicare il numero di cellulare di rappresentanti istituzionali pentastellati.

Così, dopo aver bucato il sistema, R0gue_0 ha pubbicato su Twitter il numero del sindaco di Roma Virginia Raggi. "Ho dimenticato le quote rosa. Perciò, a gran richiesta: SELECT * FROM voting_author_federated WHERE author_federated_nome = '@virginiaraggi '"". A 24 ore esatte dall'ultimo post in cui pubblicava i numeri di cellulare di Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alfonso Bonafede, l'hacker è tornato all'attacco.

Al testo, che dimostrerebbe che il dato è stato preso dal dataset degli iscritti alla piattaforma Rousseau, ha poi aggiunto in un secondo tweet un link che rimanda ad un sito, Obin.net, dove è stato caricato il numero di cellulare del sindaco. Il numero della Raggi risulterebbe corretto. E insieme a questo dato personale, R0gue_0 ha pubblicato un indirizzo email e quella che sembrerebbe essere una password a 12 caratteri crittografata, probabilmente quella che serve per accedere alla piattaforma di voto.

Con questa ennesima pubblicazione, quindi, l'hacker sembrerebbe voler dimostrare di essere pienamente in grado di entrare a suo piacimento nella piattaforma pentastellata.