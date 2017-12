Harry e Meghan a nozze, c'è la data

Sua Altezza Reale il principe Harry e Meghan Markle convoleranno a nozze il19 maggio 2018. A ufficializzare la data del matrimonio reale è stato Kensington Palace con un tweet.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na