Helsinki, il bambino rischia di annegare e nessuno lo aiuta

È diventato virale in queste ore il video arrivato da Helsinki, in Finlandia, dove un bambino di 5 anni è stato lasciato solo dalla mamma mentre lei andava a fare una sauna con alcuni amici.

Il bambino è dentro una piscina affollata e rischia di annegare ma nessuno dei tanti presenti si accorge di lui fino a quando il suo corpo galleggia in acqua. Le immagini hanno indignato il mondo intero. Gli altri bagnanti non si sono accorti del piccolo che entra in acqua, nuota a fatica e poi inizia ad annaspare nel tentativo di restare a galla, nonostante siano tante le persone presenti.

Alla fine il piccolo si lascia andare e il corpo galleggia in piscina. Solo allora le persone si accorgono del bimbo che, trasportato al pronto soccorso, viene salvato dai medici. La mamma, una 44enne, dovrà scontare 4 mesi di reclusione per aver lasciato il piccolo da solo per andare a fare la sauna.