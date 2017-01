Hi-tech, sana e viola: è la nuova cucina

Cosa mangeremo nel 2017? Qualche esempio? Gli spaghetti di edamame (i baccelli di soia), gli hamburger vegetali «al sangue», i cuori di pollo alla griglia, la cacio e pepe vegana e il tagliere di salumi vegetali (carote fumé, salame di barbabietola, paté di funghi). In realtà le linee dell'innovazione alimentare da qualche anno sono simili in tutto il mondo occidentale: attenzione al salutismo e maggior uso di vegetali rispetto alla carne, sostenibilità e lotta allo spreco alimentare, tecnologie «dal campo alla tavola», dalla carne creata in laboratorio alle stampanti 3D alimentari, ma anche tradizione e autenticità, lavorazioni a vista ed etichette «parlanti» che dichiarano l'origine di ciò che mangiamo. Dato però che notizia bisogna fare e tendenza anche, ecco i cibi dei quali gli esperti a stelle e strisce assicurano si parlerà quest'anno.