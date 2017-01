"Ho riabbraciato mio figlio e mia moglie, ma Ludovica è ancora lì"

La gioia per la moglie e il figlio Gianfilippo, ricoverati in rianimazione, ma salvi all'ospedale di Pescara. La preoccupazione per la piccola Ludovica, appena 6 anni, ancora intrappolata nell'hotel di Rigopiano, a Farindola.

Giampiero Parete, il cuoco 38enne e primo superstite della slavina che ha colpito la struttura, è riuscito a riabbracciare i suoi familiari, con la speranza di poter riavere finalmente tra le braccia anche la più piccola di casa. Gianfilippo, quasi 8 anni, sta bene. "Scherza e ride", raccontano dall'ospedale nella conferenza stampa tenuta dal direttore sanitario aziendale della Asl di Pescara. Mamma e figlio presentavano una leggera ipotermia, ma sono stati stabilizzati e ora stanno bene.