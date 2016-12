"Un'ascia nelle mutande": fermato per oltraggio

"Ha un'ascia nelle mutande". Chissà cosa hanno pensato gli agenti della polizia di Trieste quando hanno trovato nascosta nella biancheria intima dell'uomo una piccola mannaia.

L'ascia nelle mutande

Un triestino, M.K., altre volte attenzionato dalle forze dell'ordine per diversi motivi, è stato denunciato a piede libero dalla polizia perché trovato in possesso di un'ascia e di un cacciavite. A chiamare il 113 erano stati alcuni dei cittadini della zona allarmati nel vedere l'uomo passeggiare da solo con in mano la mannaia. La volante, non appena arrivata sul posto, ha provveduto a perquisire l'uomo che è andato su tutte le furie e ha oltraggiato gli agenti.

Ora si attende la decisione del giudice. Intanto tutti gli utensili da lavoro sono stati prontamente sequestrati dalle forze dell'ordine. Nella stessa giornata, come spiega il Gazzettino, i poliziotti sono dovuti intervenire altre volte su richiesta dei cittadini. In una occasione hanno sedato la rissa all'interno di una casa alla fine della quale una donna di 40 anni è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.