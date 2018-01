"Ho vinto un milione alla Lotteria ma lo Stato si tiene il 12 per cento"

Biagio Vigna c'ha messo subito la faccia. Non ha voluto nascondere il suo volto: ha vinto un milione di euro alla Lotteria Italia e ha regalato la sua vincita alla figlia. A Pinerolo è ormai famosissimo, tutti i tg hanno parlato di questo "fortunato" che non ha scelto, come fanno in tanti, la riservatezza subito dopo il "colpo" alla Lotteria. Dopo l'entusiasmo inziale (è finito al Pronto Soccorso), Vigna parla della sua "odissea" per incassare la vincita. "Per adesso stiamo solo affrontando spese. Oltre 500 euro sono state pagate a un'azienda di trasporto valori per portare il biglietto da Pinerolo a Roma, nella sede di chi ci deve pagare", spiega a Repubblica.



Ma le spese, a suo dire non sono finite qui e Vigna afferma: "Allo sportello ci hanno spiegato che avremmo dovuto portarlo a Roma noi, ma ci hanno anche fatto notare che la cosa avrebbe potuto comportare il rischio di perderlo. Così ci siamo rivolti all'istituto di vigilanza privata che ha un'assicurzione per corpire anche questo tipo di eventi. Ma, ripeto, sono state altre spese. Speriamo. Abbiamo aperto un conto corrente apposito per versarli. Altre spese, insomma. Comunque ci è stato riferito che prima di 2- 3 mesi non vedremo quattrini. E quendo saranno arrivati mancherà quel famoso 12 per cento".



A questo punto il fortunato vincitore spiega quanto ha vinto davvero: "Mia figlia Francesca è riuscvita dopo molte traversie a far depositare il biglietto vincente ma ha scoperto che il milione di euro intero non lo vedremo mai. Lo Stato si prende il 12 per cento. Perché scrivono sul biglietto "un milione"? Dovrebbero scrivere, come nel mio caso: "Si vincono 880mila euro".