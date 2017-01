I 7 errori da evitare col conto corrente

Per evitare amare sorprese sul conto corrente serve un'attenzione altissima su alcuni aspetti, soprattutto se usiamo un conto online. L'HuffingtonPost ha provato a stilare 7 consigli utili per chi vuole evitare trapopole e ritrovarsi col conto svuotato. La prima cosa da fare sempre è quella di controllare l'estratto conto. Un occhio va sempre dato soprattutto alle uscite. Con un servizio sms potete sempre sapere in tempo reale quali sono le vostre spese. La seconda cosa da fare riguarda il pin della carta. Bisogna memorizzarlo, non va scritto da nessuna parte. Il terzo consiglio riguarda la carta: nopn perdetela mai di vista. Spesso in un negozio o in un ristorante potrebbe uscire dalla vostra visuale. Non fatelo e seguite sempre chi ha in mano la vostra carta. La quarta cosa da non dimenticare riguarda gli acquisti in rete. Le transazioni che in altro nell'url del sito permettono di visualizzare un'icona blu a lucchetto sono le più sicure. Quinto consiglio: attenzione al "phishing". Truffatori si fingono esperti del digitale e così convincono l'utente a fornire spesso codici e chiavi di accesso ai nostri conti che spesso non sono bloccate. Sesta cosa da fare: niente rsposte a mail sospette che riportano il logo della vostra banca ma scritte in un italiano poco corretto. Non cliccate in nessun link. Infine, settimo consiglio: quando pagate con un assegno non fornite, se non al destinatario dei soldi, foto, fotocopie o dettagli sul pagamento.