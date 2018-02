I furti nel pomeriggio: la "banda del tè" terrorizza gli inquilini

Raffica di furti tutti nel primo pomeriggio. La "banda del tè" colpisce così da qualche settimana nella zona di Fregene. A farne le spese per ultima è stata una ragazzina di 15 anni che si trovava sola in casa quando i malviventi sono entrati per mettere a segno il colpo. I genitori della quindicenne si trovavano fuori quando è arrivata la chiamata della ragazzina: "Stanno prvando ad entrare". Immediatamente i genitori hanno chiamato una pattuglia e contemporaneamente si sono diretti verso l'abitazione consigliando alla figli di andare sopra dove c'è un balcone per chiedere aiuto. Le sirene dell'allarme e le urla della 15enne hanno messo in fuga la banda.



Ma di fatto in tutta la zona da qualche tempo qualcuno monitora gli appartamenti citofonando nel pomeriggio. Anche in questo caso un uomo ha suonato, ma la ragazzina, riconscendolo dopo altri episodi simili, non ha risposto. Subito dopo è arrivata un'auto da cui sono scesi alcuni complici che in pochi istanti hanno cercato di forzare le barriere del giardino per entrare. A quanto pare è allerta in tutta la zona e il gruppo di malviventi è stato etichettato come "banda del tè" per l'orario in cui entra in azione.