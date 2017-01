I genitori pregano e non chiamano i soccorsi, il bambino muore di setticemia

Seth, un bambino di 7 anni Plymouth, in Minnesota, è morto di setticemia a causa della negligenza dei genitori che invece di chiamare i soccorsi quando le condizioni del bambino erano critiche hanno preferito pregare per la sua salute.

Il bambino, adottato da Timothy e Sarah Johnson quattro anni prima, era stato lasciato con il fratello di 16 anni nel weekend precedente alla sua morte perché i due dovevano andare fuori città a un matrimonio.

Come riporta The Indipendent i genitori sono dovuti comparire in tribunale nonostante si siano dichiarati innocenti. Il procuratore della contea di Hennepin, Mike Freeman è pronto però ad andare fino in fondo sulla questione: "Non possiamo comprendere come un genitore possa lasciare un figlio malato di sette anni malato a casa per andare via per un week-end. Né riusciamo a comprendere come i genitori si siano rifiutati di tornare a casa la domenica mattina per prendersi cura di loro figlio malato quando sono stati informati che le sue condizioni erano molto gravi. Né riusciamo a capire perché i genitori non hanno chiamato un'ambulanza per ottenere immediatamente assistenza medica quando finalmente sono tornati a casa la domenica sera. I Johnsons, naturalmente, si dicono innocenti. Ma stiamo utilizzando tutte le risorse a nostra disposizione per dimostrare il contrario".

Dal canto loro, i genitori sostengono che le condizioni di salute di Seth erano peggiorate nelle ultime settimane ma non sono mai andati in ospedale perché hanno "problemi con l'andare dai medici".