"I ladri hanno ucciso mio marito. Sono liberi, io ho la vita rovinata"

"Non ce l'ho più una vita. Me l'hanno rovinata. A me e a mio marito". Inizia così il racconto di Cinzia, una donna cui hanno ucciso il marito e che si ritrova a convivere con la rabbia di sapere che l'assassino dell'uomo che amava è ancora liberi. "È un andare avanti perché devi, non puoi farti morire", dice alle telecamere della trasmissione Dalla Vostra Parte.

Il proiettile che ha tolto la vita a Manuel, suo marito, era indirizzato a lei. Aveva 37 anni quando cercò di difendere la sua amata dai rapinatori entrati nella tabaccheria. Ma l'eroismo le costò la vita. Erano le 19.20 quando un bandito entrò nel negozio una persona a volto coperto. Prima cercò di uccidere la donna e poi, quando Manuel decise di intervenire, sparò all'uomo colpendolo a morte.

Dopo tre anni di indagini e una sola persona finita nel mirino degli investigatori, ancora non è stato possibile conoscere l'identità dell'assassino. "Devono pagare - dice oggi Cinzia - e lo Stato deve far sì che poi rimangano in galera". La donna è stata costretta a vendere la tabaccheria perché "nessuno può capire cosa significa andare a lavorare ogni giorno nel posto dove hanno ucciso tuo marito".