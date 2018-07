I poteri forti ci sono Però sono i loro

Càpita di trovarsi in compagnia di amici che hanno votato per i gialloverdi, e di sentire dire da loro che i «poteri forti» sono contro questo nuovo governo, insomma contro il cambiamento. Quando si chiede loro quali siano questi «poteri forti», ne fanno con prontezza l'elenco: l'Europa, le banche, le grandi multinazionali, le televisioni, gli immancabili «giornaloni».

Bisognerebbe rispondere a tutti costoro: cari amici aggiornatevi, perché siete rimasti indietro di un giro. Che l'Europa, le banche, i media eccetera siano stati, e a lungo, un potere, è indubbio. Che lo siano ancora, è discutibile. Soprattutto è discutibile il fatto che oggi i gialloverdi continuino a rappresentarsi come Davide contro Golia.

Intanto, è perfino banale dirlo, al governo dell'Italia adesso ci sono loro, e quando si governa la politica, si finisce per governare anche gran parte del resto. Ma una manifestazione plateale del passaggio di consegne da un potere all'altro c'è stata, ad esempio, giovedì, quando l'Europarlamento ha respinto - dopo «un assalto dei lobbisti super ricchi e perfino minacce di morte», ha detto al Corriere della Sera il suo presidente Antonio Tajani - il testo della nuova direttiva sui diritti d'autore in rete. Direttiva che si riproponeva di fare pagare ai giganti del web una quota per i contenuti giornalistici oggi rapinati agli editori; e di filtrare i contenuti stessi prima della loro pubblicazione, per riconoscere se siano protetti o meno da copyright. A favore di queste norme hanno votato i popolari (con Forza Italia) e i socialisti (con quasi tutto il Pd); contro - vincendo - hanno votato i cosiddetti euroscettici: verdi, sinistre più estreme, M5S e Lega, cioè le «vittime dei poteri forti».

Così hanno vinto, a proposito di poteri deboli, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, colossi che riportano contenuti giornalistici pagati da altri editori, fanno incetta di pubblicità, non creano un granché quanto a posti di lavoro e - cito dal Corriere della Sera - «versano pure tasse minime, domiciliandosi nei paradisi fiscali». In più, condizionano la democrazia permettendo sui social tonnellate di notizie farlocche delle quali (a differenza di quanto accade ai giornali quando sbagliano) non risponde nessuno.

Questo è il mondo della «democrazia diretta» grillina; il mondo al quale non a caso Salvini, nella conferenza stampa di via Bellerio, ha voluto dedicare le sue primissime parole dopo la vittoria del 4 marzo: «Ringrazio il popolo della Rete».

Giudichi il lettore quali siano, oggi, i «poteri forti».