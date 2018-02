I pusher richiedenti asilo col portafogli colmo di soldi

Ufficialmente erano richiedenti asilo politico, di quelli che ormai siamo abituati a vedere agli angoli delle strade, mentre fermano i passanti mostrando il cappello e chiedendo l'elemosina. In realtà, però, scopriamo che si tratta di persone con una doppia vita: quella di pusher con la droga nelle tasche e i soldi nel portafoglio.

L'ennesima conferma si è avuta nelle ore scorse, a Imperia, con la polizia di Imperia che è intervenuta in un centro di accoglienza, gestito da una cooperativa, denunciando due africani di 20 e 21 anni, accusati di detenzione e spaccio di droga. Il ventenne, in particolare, alla vista della polizia ha cercato di disfarsi di un sacchetto, lanciandolo dalla finestra, quest'ultimo contenente 22 grammi di marijuana. Il giovane è stato incastrato dal cane antidroga che gli ha trovato sulle mani alcune tracce dello stesso stupefacente. Ma non è tutto. Nel portafogli, aveva parecchio denaro in contante, probabile provento dello spaccio, che non è stato in grado di giustificare. Il ventunenne, invece, è stato trovato con un macina erba (grinter), solitamente utilizzato per il taglio dei "cannabinoidi", sul quale il cane antidroga ha fiutato ancora tracce di stupefacenti.

Da una perquisizione domiciliare, dentro un comodino, occultato in un paio di scarpe, gli agenti hanno trovato un sacchetto con sei involucri per complessivi 18 grammi di marijuana già confezionati e pronti per essere immessi sul mercato. Nello stesso cassetto c'era pure un sacchetto con della sostanza utilizzata per il taglio di cocaina ed eroina. Si tratta del secondo intervento con le unità cinofile, in città, nel giro di un paio di settimane. Pochi giorni fa un altro nigeriano è stato arrestato dalla polizia che lo ha trovato con 120 grammi di hashish, unitamente a una cospicua somma di denaro.