I ragazzi dell'Istituto tumori: "Fedez ci 'copia', ora venga da noi"

"Non sappiamo perché Fedez abbia scelto un titolo uguale al nostro, ma noi lo interpretiamo come una sfida".

Non è una polemica quella dei ragazzi dell'Istituto tumori di Milano, ma l'occasione per strizzare l'occhio al rapper e chiedergli: "Vieni a trovarci in ospedale per cantare con noi".

Per cantare il suo singolo delle feste, Le palle di Natale, i cui proventi vanno a Noi per gli Animali Onlus. O magari la loro Palle di Natale (Smile! It’s Christmas day), pubblicata (video) un anno fa e i cui proventi sono devoluti all’Associazione Bianca Garavaglia, che aiuta a i ragazzi a divertirsi pure in una situazione non facile come la loro.

Una sfida ironica quella dei giovani malati. "Le nostre Palle di Natale - spiega a Repubblica Matteo Davide, uno dei ragazzi che ha partecipato al progetto - sono innanzitutto le nostre teste pelate per colpa della chemioterapia", ma pure le palle dell'albero ovviamente e anche un "che palle" al Natale da trascorrere in ospedale.

Il guanto è lanciato. "Fedez venga in ospedale", chiedono i ragazzi. "O, meglio ancora, organizziamo un incontro in campo neutro, in una radio o in una televisione. Vediamo quali sono le Palle di Natale migliori".