I rifiuti del Lazio smaltiti in Emilia Romagna

L'Emilia Romagna tende una mano a Roma e alla Regione Lazio per l'emergenza rifiuti nella Capitale. La regione guidata da Bonaccini accoglierà alcuni rifiuti provenienti da Roma in piccole quantità prestabilite e per un periodo limitato. Il governatore del Lazio ha ringraziato l'amministrazione dell'Emilia Romagna con una nota: "Ringrazio il Presidente Bonaccini per l'aiuto che ha voluto dare a Roma. In questo modo si evita che almeno per un periodo di 40 giorni la Capitale vada in emergenza rifiuti. Ringrazio anche gli altri Presidenti di Regione e sindaci, anche del

Lazio, che da molto tempo aiutano sui propri territori la Capitale sul tema del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti''. Soddisfazione anche da parte del ministro per l'Ambiente, Gian Luca Galletti che ha mandato un messaggio a Bonaccini: "La soluzione trovata, emergenziale e dunque necessariamente limitata nel tempo, è utile a scongiurare l'ennesima situazione di crisi per Roma".Dunque il braccio di ferro tra il governatore e il sindaco di Roma per il momento sembra archiaviato. Lo smaltimento in Emilia Romagna dovrebbe per dare un freno all'emrgenza rifiuti che da qualche settimana sta piegando la città di Roma.