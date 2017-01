I soccorritori di Rigopiano: "Non siamo eroi, facciamo solo il nostro lavoro"

Tante sono state le parole di ringraziamento nei confronti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, che in queste ore di ricerche dei dispersi sotto la valanga dell'hotel Rigopiano sta ricevendo molti ringraziamenti da parte dei sopravvissuti, dei familiari e da parte di tutti gli italiani.

Sono stati soprannominati da tutti degli eroi ma ieri sulla loro pagina Facebook è comparso un messaggio in cui si ringrazia per i messaggi di stima e affetto ricevuti in questi giorni.

"Non siamo né angeli della neve né eroi. Non vogliamo alcuna medaglia. Siamo certamente preparati tecnicamente, ma soprattutto amiamo la montagna e le sue comunità. Solo per questa ragione siamo qua".

"Anche oggi a scavare in silenzio tra la neve - si legge nel post- ma anche a portare un po' di sollievo alle tante famiglie isolate nelle frazioni più disagiate, agli anziani e a quanti chiedono il nostro servizio. Tutto qua: il nostro dovere."