I vigili urbani a scuola dall'ex combattente dell'Isis

Dal 2014 al 2019 è stato a fianco dei peshmerga curdi, per combattere l'Isis come volontario in Iraq. Ora è tornato in Italia e addestrerà i vigili urbani di Sassuolo. Alex Pineschi, 36 anni, insegnerà agli agenti a difendersi dalle aggressioni e a controllare lo stress in situazioni di pericolo.

Il sindacato Sulpl, sostenuto dal Comune di Sassuolo, ha organizzato un corso rivolto ai vigili urbanio, per il perfezionamento per l'uso dell'arma corta, che inizierà il prossimo 14 marzo. " Non voglio creare dei Rambo - spiega Pineschi, secondo quanto riporta la Nazione- ma dare agli agenti quegli strumenti in più che consentono di non dover estrarre l'arma ". Ricorrere alle armi, infatti, dovrebbe essere l'ultima soluzione presa in considerazione ma, nel caso sia inevitabile estrarle, " insegno come minimizzarne l'impatto ". L'obiettivo del corso, specifica l'ex combattente dell'Isis, sostevendo di voler " evitare equivoci ", è quello di " insegnare la sicurezza, prima di tutto quella dell' operatore. Penso, ad esempio, a quell' agente a cui è stata sottratta l' arma e che ha pagato con la vita ".

A rispondere agli eventuali dubbi di chi rimane stupito venendo a conoscenza di un corso tenuto da un ex combattente dell'Isis ci ha pensato Fabio Francavallo, referente del corso e agente municipale. " Il sindaco si è detto subito disponibile - ha spiegato- Il nostro obiettivo è rispondere a un'esigenza particolarmente sentita da chi lavora sul campo: addestrare gli operatori di polizia locale, sempre più chiamati a sopperire alle difficoltà numeriche delle altre forze dell' ordine ". E al primo corso, che si terrà il 14 marzo 2020 e durerà 7 ore, parteciperanno 13 operatori.

Alex Pineschi ha combattutto accanto ai curdi. " All'epoca - ricorda- d opo il congedo dagli alpini, lavoravo come operatore della sicurezza. Seguivo le vicende internazionali, l'Isis puntava a spargere sangue anche in Europa. Volevo dare il mio contributo" . Per questo, innamoratori della causa curda, è partito per fare l'istruttore. Poi, " quando ho visto la violenza dell' Isis, mi è stata data la possibilità di scendere sul campo, come volontario. L'ho fatto a titolo volontario e non come mercenario, pensando che contribuire a fermare l' Isis, che voleva spargere sangue anche in Europa, fosse utile anche per la mia patria ".