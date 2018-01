Ibiza, gli cade la magnum da 34mila euro: la disperazione del festeggiato

Oltre al danno, la beffa. Sì, perché oltre ad avere speso 34mila euro per una bottiglia magnum che non ha bevuto, il festeggiato ha fatto la figuraccia di farsela scivolare tra le mani. Protagonista di questa scena memorabile è un uomo che stava trascorrendo la serata con gli amici in uno dei club esclusivi di Ibiza. Il video è stato postato dalla pagina Facebook Ibiza Club News e ha già superato le 200mila visualizzazioni. Nel filmato si vede l'uomo che, tutto soddisfatto, cerca di stappare la bottiglia sotto i riflettori degli smartphone di diversi amici. Ma poi il tanto atteso stappo della magnum non arriva. E anzi. La bottiglia cade a terrra e si rompe in mille pezzi, tanto che il festeggiato viene letteralmente invaso dallo champagne. A quel punto l'uomo, disperato, si mette le mani tra i capelli e guarda incredulo a ciò che è rimasto dei suoi 34mila euro.