Igor il russo, la vedova Fabbri: "Spero sconti la pena..."

"Spero che sconti la pena dovuta e che possa essere finalmente fatta giustizia". A parlare è Maria Sirica, la vedova di Davide Fabbri, il barista di Budrio (Reggio Emilia) che ad aprile è stato ucciso da Norbert Feher, alias Igor "il russo".

"Questo non potrà mai cambiare il mio dramma", ha detto la donna quando ha saputo che il latitante serbo, in fuga ormai da quasi nove mesi, era stato catturato in Spagna dopo una sparatoria. "Era molto agitata e turbata", ha raccontato all'Ansa - come riporta Tgcom24 - il suo legale, l'avvocato Giorgio Bacchelli.