Cucina fatta di bottiglie riciclate: l'italiano dietro al progetto Ikea

Il nome è al 100% da Ikea: Kungsbacka. Si chiama così il nuovo modello di cucina realizzato dalla società svedese, con una differenza rispetto al solito: l'utilizzo di bottiglie di plastica riciclate nella realizzazione.

"Qualità e sostenibilità sono assolutamente conciliabili", dice Marco Bergamo, responsabile Sviluppo prodotto per 3B, una ditta italiana, con sede in Veneto, che è la mente del materiale utilizzato dagli svedesi per il loro nuovo progetto.

Una lamina plastica, composta da legno riciclato e bottiglie PET. È questo il "segreto" dietro la nuova cucina di Ikea. Per rivestire un frontale ne servono 25 da mezzo litro. Un modo per evitare di utilizzare il petrolio come materia prima, sfruttando invece il riciclaggio.

Gli italiani da 25 anni sono fornitori di Ikea, che a loro ha chiesto di sviluppare la base per il loro nuovo progetto, partito due anni fa. E gli svedesi promettono di non fermarsi qui.