Ikea ritira il bavaglino per rischio soffocamento

Ikea ha annunciato il ritiro dal mercato del bavaglio Matvrå per il pericolo di soffocamento. La multinazionale svedese, infatti, ha invitato tutti i propri clienti a non utilizzare il prodotto per bambini nella versione blu e rosa, qualora lo avessero a casa. Il motivo? Il bottoncino di chiusura del bavaglio stesso potrebbe staccarsi e dunque venire ingerito dai piccoli.

La versione di Matvrå in giallo e in verde, e quelle con le stampe di frutta, verdura sono invece sicure, in quanto sono state realizzate con un design e un materiale differenti: sono infatti privi di bottone di chiusura.

Ikea ha chiesto a tutti i suoi clienti di riportare negli store la merce in questione per poter procedere alla sostituzione o al rimborso, anche senza la presentazione dello scontrino fiscale.

Per tutte le informazioni utili, è possibile contattare il numero verde d'assistenza clienti - 800 92 46 46 - oppure consultare il sito www.ikea.it.