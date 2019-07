Immigrati, i grillini bloccano Salvini

Alla fine Salvini non la spunta. I «super-poteri» sui porti non li ottiene. La riunione di maggioranza partorisce un accordo che sa di vittoria per i grillini e di amaro «stop» per i leghisti. Ieri alle 15 scadeva il termine per la presentazione degli emendamenti al Decreto sicurezza bis, ora in discussione nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera (in Aula dovrebbe approdare il prossimo 15 luglio). Gli emendamenti grillini alle fine sono 44, una sorta di «rappresaglia» per l'innalzamento delle multe alle Ong che operano nel Mediterraneo. Il Viminale scrive a Tunisi per fermare le partenze, mentre continuano gli sbarchi con altri 66 migranti arrivati tra Sicilia e Sardegna. Intanto la Libia ha liberato 350 profughi richiusi nel centro di detenzione di Tajoura, colpito la settimana scorsa da un raid dell'aviazione del generale Haftar.